Ora è ufficiale : il Genoa cambia proprietà . Un comunicato definisce la cessione del club a 777 Partners, una società di investimenti alternativi con sede a Miami. “Il nuovo gruppo proprietario che acquisterà il 99,9% del capitale sociale del Genoa – si legge nella nota - verserà nuovo capitale nel club e si assumerà alcune passività correlate ”. Enrico Preziosi cede quindi il club a 18 anni dal suo arrivo: l'aveva rilevato nel 2003, salvandolo dal fallimento, e aveva riportato il Genoa in A nel 2007, mantenendo da allora la massima categoria. L'ormai ex presidente resterà però nel consiglio di amministrazione , spiega la nota, mentre “il Ceo Alessandro Zarbano continuerà a gestire le operazioni quotidiane del club”.

777 Partners: “Grande eredità. puntiamo in alto”

“777 Partners utilizzerà la sua esperienza nelle industrie dello sport, dei media e dell'intrattenimento per far crescere ulteriormente il club” precisa la nota. L'investimento è stato guidato da Josh Wander e Steve Pasko, i fondatori di 777 Partners, Juan Arciniegas, l'amministratore delegato che supervisiona gli investimenti sportivi, media e intrattenimento della società, e Andres Blazquez, il partner operativo che aiuta a gestire gli investimenti calcistici della società. "Siamo profondamente onorati di diventare parte di un club con una storia, un patrimonio e una tradizione così grande come il Genoa", le parole di Wander, fondatore e Managing Partner di 777 Partners. "Comprendiamo e rispettiamo la responsabilità che stiamo ereditando: vogliamo custodire e proteggere l'orgogliosa eredità dei rossoblù puntando ai migliori piazzamenti possibili in Serie A".