DIEGO MILITO



Ormai mitico il "lancio del contratto" da parte del suo agente, Pastorello, che lo riporta così al Genoa quando la sessione di mercato dell'estate 2008 è praticamente chiusa. Era già stato in rossoblù nel 2004/05, in serie B, ci torna e segna 24 gol in 31 gare in A. L'Inter bussa alla porta di Preziosi e lo porta in nerazzurro per farne un eroe del Triplete