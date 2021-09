Il bomber biancoceleste striglia la Lazio dopo il pari di Torino: "Non dobbiamo avere paura di giocare, sembra che scendiamo in campo timorosi. Le batoste devono servirci da lezione, non piegarci in due e l'autostima non deve mai calare. Il mister sta facendo il massimo, noi dobbiamo seguirlo"

La Lazio riacciuffa il pareggio contro il Torino negli ultimi minuti, grazie al calcio di rigore realizzato da Ciro Immobile. I biancocelesti non riescono però a centrare la vittoria per la quarta volta consecutiva, con 2 pareggi e 2 sconfitte tra campionato ed Europa League. Una serie di risultati che non soddisfa Immobile, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Non sono particolarmente felice, tocca lavorare di più e non avere paura di giocare. Sembra che scendiamo in campo timorosi nonostante abbiamo migliorato la fase difensiva in queste ultime partite. I cambiamenti sono tanti e le gare ravvicinate non aiutano. Oggi servivano tante energie. Abbiamo pareggiato, ma non siamo contenti".