Nulla da fare per Belotti, che non sarà a disposizione di Juric nemmeno per la gara contro la Lazio: l'allenatore croato punterà ancora su Sanabria al centro dell'attacco. Quasi nessun cambio invece per Sarri rispetto alla formazione vista fino a questo momento, anche se la prossima gara si chiama derby. Fischio d'inizio alle ore 18.30, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Qualche problema sulla trequarti per Ivan Juric, che non avrà a disposizione Praet per infortunio e rischia di non poter disporre nemmeno di Pjaca , match-winner nell'ultimo match con il Sassuolo alle prese con un leggero affaticamento muscolare. A completare il terzetto offensivo con Brekalo e Sanabria dovrebbe dunque essere Linetty. Da valutare le condizioni di Izzo e Verdi, entrambi possibili rientranti contro la Lazio, mentre Ansaldi è pienamente recuperato dai suoi fastidi muscolari e si giocherà una maglia da titolare sulla fascia sinistra con Ola Aina.

La probabile formazione della Lazio

Sarri dovrebbe attuare un turnover limitatissimo in vista del match contro il Torino, nonostante sia la seconda gara nel giro di pochi giorni e la terza prevista per domenica si chiami derby. I ballottaggi sono principalmente sulle fasce, dove Lazzari è in vantaggio su Marusic e Radu potrebbe sostituire il titolare Hysaj. A centrocampo possibile un turno di riposo anche per Lucas Leiva, con Cataldi che si candida a una maglia da titolare dopo il gol nei minuti finali contro il Cagliari. In attacco non ci sarà Zaccagni, out per infortunio, confermati Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; S.Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri