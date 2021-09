Alla vigilia di Torino-Lazio (diretta giovedì 23 settembre alle 18:30 su Sky Sport calcio, canale 202, e Sky Sport, canale 251) parla il difensore: "Sarri alla Lazio una marcia in più per me. Presto vedremo il suo calcio, stiamo migliorando. Non pensiamo al derby, il Torino è molto forte"

Non parla Maurizio Sarri , squalificato, così nel prepartita di Torino-Lazio (diretta giovedì 23 settembre alle 18:30 su Sky Sport calcio, canale 202, e Sky Sport, canale 251) in casa biancoceleste parla il terzino Elseid Hysaj . Il difensore albanese è il calciatore più utilizzato da Sarri in carriera per minutaggio. " La presenza del mister alla Lazio è stata la marcia in più per venire qui ma già avevo in mente di venirci, è una squadra molto forte".- ammette - rispetto alle esperienze a Empoli e Napoli è ancora più motivato, carico. Questa sfida gli piace e questo suo entusiasmo lo sta trasmettendo anche ai giocatori. Ci divertiremo".

"Non pensiamo già al derby, il Torino è forte"

Nelle prime quattro giornate di campionato la Lazio ha messo insieme 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e un ko. "Quanto tempo servirà per vedere il suo calcio non si sa - spiega Hysaj - ma stiamo migliorando di partita in partita. Sarà un processo rapido". Testa poi al Torino: "Loro sono molto forti, bisogna andare in campo convinti e pensare che siamo la Lazio. Dobbiamo credere in noi stessi". Senza pensare al derby di domenica prossima: "No, nello spogliatoio nessuno ne parla. Prima c'è il Torino e abbiamo visto che non dobbiamo mai sottovalutare gli avversari". Nessun dubbio anche sulla qualità dei suoi nuovi compagni di squadra: "Ciro Immobile è uno dei più forti, quando ce l'hai contro ti dà noia, ora dico che sono fortunato. Ci sono anche Luis Alberto e Milinkovic che non scherzano". Messaggio anche per il connazionale Strakosha, applaudito domenica contro il Cagliari dopo l'errore di Europa League contro il Galatasaray: "Mi è dispiaciuto per il suo errore, ma è un professionista. Sono contento che i tifosi domenica lo abbiano applaudito, è stato un gesto importante per tutti noi: sappiamo che la tifoseria ci supporta sempre".