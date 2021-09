La Juventus si avvicina all'accordo con Dybala per il rinnovo del suo contratto: le parti si incontreranno prima della partita contro la Samp per provare a chiude l'accordo, anche se la settimana chiave potrebbe essere la prossima. Intanto Allegri pensa a dei cambi in vista di domenica: verso una maglia da titolare Cuadrado, Alex Sandro, Locatelli e Morata. Possibile partenza dal 1' anche per Perin

Sono ore decisive in casa Juventus per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala . L'agente del giocatore e la dirigenza bianconera si sono avvicinati verso l'accordo, e un nuovo incontro tra le parti è previsto prima della partita contro la Sampdoria (in programma all'Allianz Stadium domenica prossima alle 12:30, partita visibile in diretta su Sky): durante il nuovo meeting si proverà a chiudere definitivamente la lunga trattativa, anche se la settimana chiave per il sì sembra essere più la prossima. Dybala intanto andrà alla ricerca del primo gol stagionale allo Stadium , lui che nei dieci anni di vita del nuovo stadio è il giocatore che ci ha segnato di più (60 gol in 259 presenze, 1 gol ogni 170').

Verso la Samp: Allegri pensa a qualche cambio

Massimiliano Allegri vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro lo Spezia e sta pensando ad alcuni cambi di formazione in vista della partita contro la Sampdoria di domenica. Il turnover è ritenuto necessario dall'allenatore bianconero, per gestire le risorse mentali e fisiche di tutti i componenti della sua rosa ma anche per coinvolgere tutta la rosa di una Juve che ancora non ha trovato una fisionomia precisa. Si candidano a tornare titolare Cuadrado, Alex Sandro, Locatelli e Morata. Anche Perin può esordire dal primo minuto. Alcuni cambi in difesa sono possibili anche perché non è ancora stata trovata la giusta quadra per blindare la porta bianconera, perforata troppo spesso in questo inizio campionato e soprattutto in due momenti chiave della partita: a inizio secondo tempo (tre su otto), quando può mancare la concentrazione dopo l'intervallo, e nell'ultimo quarto d'ora (altri tre sugli otto totali incassati da inizio campionato), momento in cui la lucidità può iniziare a venir meno. Allegri vuole trovare la soluzione giusta.