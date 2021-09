Serie A, il calendario della sesta giornata

Archiviato il turno infrasettimanale, si torna subito a giocare nel weekend. Aprono il programma le milanesi in campo sabato, alle 15 i rossoneri a La Spezia, alle 18 l'Inter a San Siro contro l'Atalanta. Juve in campo domenica alle 12.30 contro la Sampdoria, mentre il Napoli chiuderà il programma domenicale alle 20.45 ospitando il Cagliari al Maradona. Ecco il programma completo

Neanche il tempo di archiviare il turno infrasettimanale, che è già tempo di rituffarsi nella sesta giornata di campionato. Protagoniste entrambe le milanesi già nella giornata di sabato, con i rossoneri che vanno a fare visita allo Spezia al Picco alle ore 15, mentre alle 18 l'Inter ospiterà l'Atalanta a San Siro. Alle 20.45 sarà invece la volta del nuovo Genoa americano, che a Marassi ospiterà il Verona. Juventus che scenderà in campo invece domenica alle 12.30, contro la Sampdoria all'Allianz Stadium. Tre partite in contemporanea alle 15, prima di arrivare al derby di Roma delle 18. Chiudono il programma Napoli-Cagliari domenica alle 20.45 e Venezia-Empoli come posticipo nel monday night. Ecco il programma completo.