Partita ricchissima di emozioni a San Siro, che si conclude con un pareggio per 2-2 tra Inter e Atalanta. Soddisfatto Gian Piero Gasperini, che commenta così il match del Meazza: "Ci sono stati momenti a favore di una squadra e alcuni dell'altra, è stata una grande partita. Merito a tutti i giocatori che sono scesi in campo che hanno provato a vincere fino alla fine. Siamo andati vicini sia a perdere che a vincere, alla fine dobbiamo essere soddisfatti di aver fatto una prestazione del genere. I cambi dell'Inter sono stati importanti, hanno accelerato moltissimo. Noi avevamo qualche giocatore non al meglio della condizione e nel finale siamo un po' calati. Paradossalmente non siamo riusciti a tenere su Dimarco, che è quello che ci ha messo più in difficoltà e siamo riusciti a sistemarci un po' con l'ingresso di Pasalic, tornando a essere pericolosi".