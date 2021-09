Prima della partita contro l'Atalanta, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato della situazione legata a Interspac, il progetto di azionariato popolare portato avanti da illustri tifosi dell'Inter (tra i quali l'economista Carlo Cottarelli, che ne è presidente) che coinvolgerà alcuni tifosi nerazzurri disposti a investire per il club: "Si è parlato tanto a livello mediatico. Carlo Cottarelli ha fatto tante dichiarazioni. L'aspetto positivo è l'amore e la passione verso questi colori: l'Inter non rimarrà mai sola. C'è anche una proprietà che ha profuso centinaia di milioni di euro, ma che ha ridimensionato gli investimenti. Oggi l'Inter è tranquilla, andiamo avanti con serenità. Magari non possiamo fare investimenti importanti, ma è un discorso che tocca tutti i club e non solo l'Inter. Bisogna trovare nuovo modello di sostenibilità. La famiglia Zhang ama dare alla squadra e a noi tranquillità e vuole continuare a vincere. Dobbiamo a loro rispetto".