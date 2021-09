Napoli-Cagliari, Politano per Lozano: le probabili

Spalletti cambia poco: Politano per Lozano dovrebbe essere l'unico cambio in vista rispetto alla partita contro la Samp. Mazzarri sperimenta un nuovo modulo e ha ancora da sciogliere due ballottaggi, mentre Strootman è pronto a tornare dal 1'. Le probabili formazioni di Napoli e Cagliari

Il Napoli accoglie il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri per l'ultima partita di questa domenica di Serie A. I padroni di casa andranno alla ricerca della sesta vittoria consecutiva in campionato per proseguire il grande debutto, mentre il nuovo Cagliari di Mazzarri viene dalla sconfitta interna contro l'Empoli. Calcio d'inizio al 'Maradona' alle 20:45.