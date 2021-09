L'allenatore del Napoli ha parlato in conferenza dopo il grande avvio in Serie A: "Ci sentiamo avvolti dall'affetto dei tifosi, ma in una stagione ci sono alti e bassi". Poi elogia il suo gruppo: "Non si accontenta del talento e si auto-alimenta da solo, allenare giocatori così è facile per me". Infine il punto sui rientri: "Mertens sarà convocato, con lui anche Demme e Ghoulam"

"Il condominio dei candidati alla prima posizione è composto da sette persone, e tutti abbiamo le stesse quote". Nella 'casa' della Serie A Luciano Spalletti vede sette squadre favorite per la vittoria dello Scudetto, compreso il suo Napoli, reduce da cinque vittorie nelle prime cinque giornate: "Non ci nascondiamo da tempo, e in questo momento ci sentiamo avvolti dall'affetto dei tifosi e della città, poi siamo consapevoli che in una stagione ci sono alti e bassi e bisogna essere pronti a tutto". A partire dal posticipo di domenica sera con il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri: "Lo conosco molto bene: viviamo ad un chilometro di differenza, ci divide un ponte. Quindi è facile incontrarci, ci conosciamo, abbiamo confidenza. Mi aspetto un Cagliari organizzato, lui sa mettere bene in campo la sua squadra. Con la Lazio ha fatto benissimo, ci vorrà il massimo dal nostro intero gruppo, non basteranno i singoli". E proprio le qualità umane del suo gruppo sono l'aspetto che rende più orgoglioso Spalletti: "Faccio un complimento ai miei calciatori: si stimolano da soli, a vicenda, e al talento uniscono il sudore senza accontentarsi. La mia squadra si auto-alimenta da sola, rende più forte la sua voglia di fare. Presunzione e sufficienza, cioè cose che possono farci male, passano in secondo piano".