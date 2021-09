Il Milan fatica ma vince sul difficile campo dello Spezia (2-1). Stefano Pioli nel post partita non sembrava aver chiesto niente di meglio ai propri giocatori: "È stata una partita complicata, la quinta in 14 giorni con il caldo e contro una squadra che sta bene", ha detto l'allenatore del Milan ai microfoni di Dazn. "È una grande vittoria: io credo che abbiamo giocato bene ma non benissimo. È importante vincere queste partite, soffrendo: questo significa che stiamo crescendo. È troppo facile vincere le partite quando giochi bene: se riusciamo a farlo anche quando non giochiamo bene significa che siamo sulla giusta strada e con il giusto spirito. Non dobbiamo però perdere l’umiltà, ma continuare a lavorare con questo spirito di sacrificio fino alla fine. Le aspettative quest’anno sono aumentate, ma vedo e sento gli atteggiamenti giusti da parte di questi ragazzi". Protagonista della partita di oggi è stato Daniel Maldini, il figlio di Paolo, che alla prima da titolare in Serie A ha subito segnato un gol. Questo il commento di Pioli sul suo giocatore: "La cosa più importante è che ha talento: ha tecnica, vede il gioco e si sa inserire. Credo che debba fare di più nell’essere più rapido nello smarcamento. Ricordiamoci però che stiamo parlando di un ragazzo che ha fatto la prima partita da titolare in Serie A. Ci darà soddisfazione in futuro". Una vittoria arrivata nonostante alcune difficoltà di partenza: "Oggi temevo questa partita, innanzitutto per le dimensioni del campo: non credo che siano del tutto corrette, In Serie A ci dovrebbero essere le stesse dimensioni per tutti, e anche per gli impegni. Poi perché giochiamo ogni tre giorni e avevamo alcune assenze importanti. Non vedo l’ora di avere la profondità di rosa: il club mi ha messo a disposizione un gruppo completo, pieno di potenziali titolari. Abbiamo tante soluzioni in ogni reparto".