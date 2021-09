"Avremmo dovuto chiuderla prima, ma siamo contenti per la vittoria. Ora ci prepariamo con serenità per il Chelsea". Massimiliano Allegri commenta così a Sky Sport il secondo successo di fila della Juventus, il primo all'Allianz Stadium. Una partita in cui la sua squadra ha creato tanto, subendo però gol per la ventesima giornata di fila: "Avevamo fatto bene la fase difensiva, poi sono arrivate le due disattenzioni sulla marcatura di Alex Sandro e la palla persa in uscita. Dobbiamo lavorare per non prendere gol, in questo momento lo subiamo al primo calcio d'angolo. Persa la cultura del lavoro? Non so cosa sia successo in questi due anni, ma noi stiamo lavorando bene. Abbiamo creato molto di più rispetto alle altre partite e dopo venti minuti potevamo stare sul 3-0. Siamo in un momento in cui sprechiamo tante energie mentali e non possiamo pensare che la Juventus domini per novanta minuti. Contro una buona squadra comunque non abbiamo sofferto più di tanto".