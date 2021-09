Juventus-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

Dopo aver centrato la prima vittoria in campionato, gli uomini di Allegri vogliono dare continuità nella prima gara domenicale contro la Sampdoria. Fischio d'inizio alle ore 12.30, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Dopo aver centrato la prima vittoria in campionato contro lo Spezia, la Juventus vuole ripetersi all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. Alla ricerca del riscatto però anche gli uomini di D'Aversa, che dopo alcuni risultati positivi sono stati travolti per 4-0 in casa dal Napoli nell'ultimo turno. Entrambe le squadre hanno dunque necessità di portare a casa i tre punti, al termine di una gara che verrà trasmessa sui canali Sky Sport.