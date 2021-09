4/13

ARNE SELMOSSON (derby di Roma): il primo a segnare in un derby capitolino con entrambe le squadre è stato però l'attaccante svedese, soprannominato "Il Raggio di Luna". Ha giocato in biancoceleste dal 1955 al 1958 e poi in giallorosso dal 1958 al 1961. E negli altri derby italiani? Partiamo da quello di Milano...