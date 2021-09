L'allenatore granata guarda alla sfida del prossimo turno: "La Juve ha talenti incredibili. Sarà una partita dura, ma giocheremo per fare bene come fatto nelle ultime settimane". E sul pareggio di Venezia: "Risultato giusto, anche se in questo inizio di campionato spesso ci è girata male. Il gol di Mandragora nel finale avrebbe rimesso a posto le cose"

Il Torino porta a casa un pareggio sul campo del Venezia. Un punto che però soddisfa Ivan Juric, che ai microfoni di Sky Sport guarda già avanti, al derby contro la Juventus della prossima giornata: "La Juve ha cambiato qualcosa, ma ha talenti incredibili. Non so cosa sia successo a inizio anno, ma ora si sono sistemati un po' e sarà una partita dura. Ma il derby lo può vincere chiunque e noi cercheremo di fare bene come in queste partite. Giocheremo per vincere, non ci accontenteremo e daremo battaglia. Infortunati? Non penso che recupereremo qualcuno. Non ci sarà neanche Djidji che sarà squalificato, sicuramente ci sarà Ola Aina che oggi era assente per un problema personale".