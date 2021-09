Serie A, il calendario del prossimo turno

Pochi giorni di stop e di nuovo in campo, con il settimo turno di Serie A che verrà aperto venerdì sera da Cagliari e Venezia. Tre gare in programma sabato, tra le quali spiccano il derby di Torino e Sassuolo-Inter. Domenica le restanti sei gare con due big match: Fiorentina-Napoli e Atalanta-Milan

La Serie A è pronta a tornare per l'ultimo turno prima della sosta per le nazionali in programma il weekend del 9 e 10 ottobre. Dopo le emozioni della sesta giornata, le 20 squadre del campionato italiano scenderanno in campo per il settimo turno stagionale. La giornata verrà aperta venerdì 1 ottobre dall'anticipo tra Cagliari e Venezia. Il sabato verrà inaugurato da Salernitana-Genoa alle 15, mentre alle 18 sarà il turno di Torino e Juventus che si sfideranno nel derby della Mole. Alle 20:45 il Sassuolo di Dionisi e l'Inter di Inzaghi chiuderanno il programma del 2 ottobre. Domenica si giocheranno le restanti sei gare, a partire da Bologna-Lazio alle 12:30. Alle 15 sarà la volta di Sampdoria-Udinese e Verona-Spezia, mentre alle 18 sarà il turno di Fiorentina-Napoli e Roma-Empoli. Domenica sera il big match del settimo turno, con l'Atalanta che ospiterà il Milan alle 20:45.