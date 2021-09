Venezia-Torino, dove vedere la partita in tv

Da una parte gli uomini di Zanetti, alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza, dall'altra Ivan Juric e un Toro sempre più ambizioso dopo i risultati positivi delle ultime settimane. Fischio d'inizio alle ore 20.45, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Non è ancora concluso il programma della sesta giornata di campionato, c'è ancora il Monday Night da vivere prima di tornare a concentrarsi sulla tre giorni di coppe europee. Al Penzo va in scena Venezia-Torino, una sfida tra due squadre con obiettivi diversi: da una parte gli uomini di Zanetti, alla ricerca di punti salvezza, dall'altra Ivan Juric e il nuovo Toro che nelle ultime settimane ha ottenuto ottimi risultati e comincia a coltivare ambizioni sempre più importanti. Fischio d'inizio alle ore 20.45, ecco come seguire la sfida sui canali Sky Sport.