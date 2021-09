Venezia-Torino, le probabili formazioni

Johnsen e Okereke in corsa per una maglia nel tridente offensivo di Zanetti che rilancia Mazzocchi in difesa. Tra i granata non c'è Pjaca, mentre torna Ansaldi dal 1'. Venezia-Torino, in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Un solo dubbio per Zanetti che riguarda l'attacco. Il ballottaggio è sulla corsia di sinistra tra Johnsen e Okereke , con il primo favorito. A completare il tridente offensivo del 4-3-3 saranno Aramu e Henry : quest'ultimo torna in campo dal 1' dopo la panchina iniziale contro il Milan. Per il resto stessa formazione vista a San Siro, ma con Mazzocchi nel ruolo di terzino destro al posto di Ebuehi.

La probabile formazione del Torino

leggi anche

Torino, Pjaca si ferma: salta Venezia e Juventus

Scelte obbligate per Juric in attacco visto che, dopo Belotti e Praet, si è fatto male anche Pjaca. Distrazione al polpaccio per il croato che tornerà solo dopo la sosta per le nazionali. Rispetto alla formazione scesa in campo contro la Lazio, l'allenatore dovrebbe effettuare un solo cambio con Ansaldi al posto di Ola Aina sulla corsia di sinistra nel suo 3-4-2-1. In avanti ci sarà ancora Sanabria, supportato da Linetty e Brekalo.

TORINO (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric.