Zanetti: "Dimostrato di essere in A con merito"

L'allenatore del Venezia: "Il Torino ha messo in difficoltà squadre importanti, con noi questo non si è visto. Per certi versi dispiace, perchè non siamo stati abbastanza cinici e dobbiamo adattarci in fretta alla categoria. L'occasione finale di Mandragora? In alcune situazioni dobbiamo svegliarci, perdere sarebbe stato un dramma" VENEZIA-TORINO 1-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Paolo Zanetti è soddisfatto dopo il pareggio ottenuto contro il Torino. Un 1-1 che porta a 4 i punti in classifica, al termine di un match che l'allenatore del Venezia ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport: "L'atteggiamento è stato straordinario. Abbiamo incontrato una squadra che gioca a un livello altissimo dal punto di vista agonistico. Per certi versi dispiace, perchè abbiamo avuto alcune occasioni per far male e non l'abbiamo fatto. In questa categoria bisogna essere cinici, però siamo stati bravi a tirar fuori il carattere e trovare il pareggio".

"Perdere sarebbe stato un dramma" leggi anche Juric: "Derby? Non mi accontento, voglio vincere" All'ultimo secondo però, un contropiede granata ha rischiato di far capitolare il Venezia, con Mandragora che si è presentato solo davanti al portiere senza però trovare il gol. Un episodio che Zanetti commenta così: "Ci manca un po' d'esperienza e perdere questa partita con la prestazione che abbiamo fatto sarebbe stato un dramma. Volevamo fare gol a tutti i costi per vincerla e abbiamo rischiato di perderla. In queste circostanze dobbiamo svegliarci e adattarci alla categoria, perchè ogni errore lo paghi".