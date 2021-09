Ancora uno stop per l'esterno rossonero, che continua ad accusare problemi al ginocchio sinistro. Florenzi verrà sottoposto a una visita di controllo a Villa Stuart, poi si deciderà se osservare un periodo di riposo o procedere con un piccolo intervento in artroscopia. Di sicuro salterà la prossima sfida con l'Atalanta e non potrà rispondere alla chiamata di Mancini per la Nations League MILAN-ATLETICO 1-2: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Non soltanto la sconfitta beffa arrivata in extremis contro l'Atletico Madrid nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, le brutte notizie per il Milan arrivano anche da Alessandro Florenzi. Nuovo stop per l'esterno rossonero, che continua ad avere un problema al ginocchio sinistro. L'ex Roma e Psg, che nella gara contro la squadra di Simeone è subentrato a gara in corso andando anche vicino al gol, nella giornata di giovedì 30 settembre si sottoporrà a una visita di controllo a Villa Stuart con il prof. Mariani. Due le strade praticabili: o un periodo di riposo, o un piccolo intervento in artroscopia. La decisione verrà presa dopo il consulto medico.

Un problema, quello al ginocchio sinistro, che dunque continua a tormentare Florenzi, che per lo stesso motivo aveva già saltato l'ultima trasferta di campionato contro lo Spezia e che dunque non sarà a disposizione del Milan nemmeno per la prossima gara, quella in programma domenica 3 ottobre sul campo dell'Atalanta. Non soltanto l'assenza con i rossoneri, l'esterno non potrà rispondere nemmeno alla convocazione del Ct Roberto Mancini in vista del prossimo impegno con la Nazionale, la semifinale di Nations League contro la Spagna in programma il prossimo 6 ottobre.