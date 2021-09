L'attaccante del Milan, fuori da due settimane per infortunio, convocato per le partite di qualificazioni mondiali contro Kosovo e Grecia. Il Ct Andersson: "La sua presenza può essere utile alla squadra, le sue condizioni migliorano di giorno in giorno"

In attesa della seconda presenza nella Serie A 2021/22, dove sin qui ha giocato 30 minuti segnando un gol nel 2-0 del suo Milan sulla Lazio del 12 settembre, Zlatan Ibrahimovic torna a disposizione della sua nazionale. L'attaccante è stato infatti inserito nell'elenco dei convocati della Svezia che sfiderà Kosovo e Grecia nelle partite di qualificazione per i Mondiali in programma sabato 9 e martedì 12 ottobre. Per Ibra sarà il ritorno in nazionale dopo la convocazione dello scorso marzo, arrivata a quasi cinque anni dall'ultima volta in campo con la maglia della Svezia, e il forfait per l'infortunio per gli Europei.