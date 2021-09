Il club rossoblù ha annunciato la positività al Covid del difensore classe 1992: come da protocollo la società ha avvisato le autorità sanitarie locali e Soumaoro è stato posto in isolamento domiciliare

Nuova positività al Covid in Serie A: questa volta a essere fermato dal virus è stato Adama Soumaoro, difensore del Bologna. Il calciatore rossoblù si è sottoposto a uno dei test di routine, da cui è emerso il contagio. La società si è attivata per seguire il protocollo e Soumaoro ha già iniziato il suo periodo di isolamento. Fin qui il difensore classe classe 1992 è stato impiegato soltanto per 9 minuti alla seconda giornata contro l'Atalanta, per il resto è sempre rimasto in panchina. E ora dovrà attendere il suo momento fuori dal campo perché costretto a restare fermo a causa di questa positività al Covid.