Gimbe: ancora 8,3 mln di italiani senza 1^ dose

Spagna, stadi con capienza al 100% da venerdì

Per la prima volta dall'inizio della pandemia, gli stadi di calcio in Spagna potranno funzionare con capienza al 100%. Lo ha annunciato il ministero della Salute spagnolo. Le nuove regole entreranno in vigore venerdì. La misura è applicabile per l'intero Paese dal 1 al 31 ottobre. Nell'ultima settimana di ottobre la situazione sarà nuovamente valutata, a seconda dell'evoluzione della pandemia. Per gli eventi sportivi indoor come il basket, il precedente limite del 40 per cento sarà portato all'80 per cento da ottobre. Con l'approvazione della riapertura totale degli stadi di calcio, ogni Comunità deve ora valutare se applicarla ai propri impianti o, come nel caso della Catalogna, optare per aprire le porte a poco a poco fino a raggiungere il 100%.