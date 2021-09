L' Atalanta perde per un lungo periodo Robin Gosens . L'esterno tedesco, uscito per infortunio nei minuti iniziali della gara valida per la seconda giornata del girone F di Champions League contro lo Young Boys, ha riportato una lesione importante al bicipite femorale della coscia destra . Per Gosens, che il giorno dopo la gara con gli svizzeri si è sottoposto a terapie a Zingonia, è previsto uno stop di almeno due mesi .

I prossimi impegni dell'Atalanta: le partite che potrebbe saltare Gosens

Una bruttissima notizia dunque per Gian Piero Gasperini, che sarà costretto a fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti proprio in un momento fondamentale della stagione. Oltre alla prossima gara di campionato con il Milan, infatti, Gosens dovrebbe saltare praticamente tutte le sfide decisive della fase a gironi di Champions, compreso il doppio scontro con il Manchester United di Cristiano Ronaldo e la gara di ritorno dello Young Boys, mentre la gara dell'ultima giornata contro il Villarreal è in programma il prossimo 8 dicembre. In campionato, dopo il Milan e la sosta per gli impagni delle Nazionali, nei prossimi due mesi - tra le altre partite - l'Atalanta avrà anche gli scontri diretti contro la Lazio in casa e contro Juventus e Napoli in trasferta.