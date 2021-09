Inter, CdA approva bilancio 20/21: rosso di 245mln

Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio per la stagione 2020/2021, con un rosso da 245,6 milioni di euro. Il club nerazzurro ha spiegato i motivi che hanno portato a queste perdite e la strategia per il futuro

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Inter ha approvato il bilancio per la stagione 2020/2021. Il club nerazzurro ha registrato una perdita di 245,6 milioni di euro, a fronte di ricavi per 364,7 milioni. Si tratta della perdita più alta di sempre per una società di Serie A, superiore anche ai 210 milioni fatti registrare della Juventus. Questo bilancio, dopo l'approvazione del CdA, sarà ora sottoposto all’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti, che verrà convocata entro la fine di ottobre. ora sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti, convocata entro la fine di ottobre. L'obiettivo è quello di recuperare già a partire dall'annata 2021/2022: "La stagione in corso prospetta già segnali di ripresa: oltre alla parziale riapertura degli stadi, influiranno la positiva campagna trasferimenti estiva e la sottoscrizione di nuovi importanti contratti di sponsorizzazione globali a testimonianza della continua crescita dell’appeal del brand Inter. Queste azioni consentiranno di ridurre significativamente le perdite del Gruppo", si legge sul comunicato pubblicato dal club nerazzurro.