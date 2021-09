Tegola per Stefano Pioli, che perde Alessandro Florenzi: il laterale verrà infatti operato venerdì in artroscopia per un problema meniscale. Il giocatore salterà sicuramente il match con l'Atalanta e la fase finale di Nations League con l'Italia. Buone notizie invece per Diaz, Messias e Kjaer, recuperati e disponibili per la partita di domenica a Bergamo, dove invece non ci sarà Ibrahimovic

