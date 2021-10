Serie A, il calendario della 7^ giornata

Dopo la settimana dedicata alle coppe europee, la Serie A torna in campo per il settimo turno, aperto venerdì sera da Cagliari e Venezia. Sabato tre le gare nel giorno del derby di Torino e di Sassuolo-Inter. Domenica il resto del programma, chiuso in serata dal big match tra Atalanta e Milan che verrà anticipato da cinque partite tra cui Fiorentina-Napoli delle 18

La Serie A si prepara a tornare in campo per il settimo turno di campionato, l'ultimo prima della sosta per le nazionali in programma nel weekend tra il 9 e il 10 ottobre. Una giornata che inizierà venerdì sera in Sardegna con l'anticipo tra il Cagliari di Walter Mazzarri e il Venezia neopromosso. Il calendario prosegue poi con le gare del sabato: alle 15 la Salernitana insegue in casa contro il Genoa la prima vittoria stagionale, mentre alle 18 sarà il turno di Torino e Juventus che si affrontano nel derby della Mole, il primo per Ivan Juric. Alle 20.45, dopo il pareggio in Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi cercherà di ritrovare il successo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Domenica le ultime sei partite di una giornata aperta alle 12.30 dall'impegno della Lazio, reduce dal successo nel derby, sul campo del Bologna. Alle 15 giocano in contemporanea Sampdoria-Udinese e Verona-Spezia, prima di due big match. Alle 18, insieme a Roma-Empoli, il Napoli capolista vuole la settima vittoria su sette a Firenze, mentre Atalanta e Milan sono pronte a dare spettacolo nel posticipo serale.