Zanetti ha festeggiato il pareggio con una corsa sotto la curva: "Io sono un novello della categoria e a volte mi lascio trasportare - sorride - sono me stesso e credo sia giusto così. Il gap tecnico rispetto ad altre squadre c'è, è alto e dobbiamo sopperire con organizzazione, spirito e mentalità. Se non ci mettiamo una parte emozionale non ce la facciamo. Il primo tempo abbiamo fatto discretamente, nel secondo siamo stati straordinari" . Venezia a quota 5 punti e c'è spazio anche per i rimpianti : "Il mio rammarico? Veniamo da prestazioni importanti - risponde l'allenatore - che ci hanno fatto stare in partita contro squadre più forti di noi, ma abbiamo vinto solo ad Empoli. Per vincere bisogna fare gol e su questo aspetto dobbiamo migliorare. Quando si prendono giocatori sconosciuti da campionati che si ritengono a un livello diverso dal nostro, è facile emettere giudizi. Per me dobbiamo crescere ancora tanto, subiamo relativamente poco ma quando accade prendiamo gol. Questo in Serie A pesa" .

"Il Venezia ha tanti giovani di prospettiva"

In copertina a Cagliari c'è stato Busio, autore dell'1-1: "Copre il campo, è del 2002 e gioca tutte le partite con un'intensità pazzesca - sottolinea Zanetti - la società ha fatto molto bene a investire su di lui". Applausi anche per il 22enne Johnsen: "Ha grandi colpi. Ha giocato tutte le partite in questo avvio e non è una situazione fisica facile per lui, poi abbiamo giocato l'anticipo dopo aver giocato il posticipo". Sono due dei tanti giocatori alla prima esperienza in A nella rosa del Venezia: "Anche per me molti dei ragazzi che ho in squadra sono una sorpresa - ammette Zanetti - li devo allenare per conoscerli tecnicamente e caratterialmente. Credo che questa squadra abbia un grande potenziale. Secondo me più di qualcuno dei miei ragazzi però è già pronto per la categoria, preferisco non fare nomi. L'umiltà deve essere in cima alla nostra classifica mentale".