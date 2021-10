Prima il Chelsea, poi il Torino. È stata una settimana perfetta a suon di vittorie per la Juventus. Dopo la Champions League sono arrivati altri tre punti importanti nel derby della Mole, certificando così il rilancio dei bianconeri, al terzo successo consecutivo in campionato: "Oltre al primo tempo contro il Milan è stata la nostra migliore partita - spiega Massimiliano Allegri - Mi sarebbe dispiaciuto non vincere un match così. Nel primo tempo abbiamo perso troppe palle sulle diagonali, poi ci siamo messi bene e abbiamo tolto punti di riferimento al Torino. I granata sono una buona squadra, serve tanta qualità contro di loro. La vittoria è un altro passo in avanti. Dopo la sosta avremo delle partite dure, facciamo un passo alla volta. Nessuna svolta, dobbiamo dare continuità". Decisivo per la vittoria il gol di Locatelli: "È stato bravo su quel tiro, ma potevamo passare in vantaggio già prima - aggiunge l'allenatore - Locatelli si è inserito bene e ha tanti margini di miglioramento. Inizia a vedere un po' più sul lungo e sulle giocate si mette nella posizione di regista. È bravo, ha tecnica".