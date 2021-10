Il destino capovolto in 33 secondi. Tanto è bastato a Edin Dzeko per trovare il gol dopo il suo ingresso in campo in Sassuolo-Inter. Un cambio (uno dei quattro fatti in contemporanea da Inzaghi) decisivo per la rimonta dei nerazzurri che si sono affidati al proprio capocannoniere. Sei gol in sette partite: dalla stagione 1997/1998, dai tempi di Ronaldo il fenomeno, nessun giocatore ha segnato così tanto nella stagione d'esordio con l'Inter. "Mi aspettavo di fare così bene perché conosco le mie qualità - ammette Dzeko soffermandosi su questo dato - Per questo motivo l'Inter mi ha acquistato. Cerco sempre di dare il massimo. Siamo entrati per fare la differenza, è questo che Inzaghi ci chiede. Ci sono tanti giocatori forti e non possiamo giocare sempre tutti. Siamo un po' stanchi, ma quando entriamo dobbiamo farlo al 100% e così è stato".