Amarezza e delusione sono i sentimenti che prevalgono per il Torino dopo la sconfitta nel derby della Mole contro la Juventus . Il gol di Locatelli ha interrotto la serie di quattro risultati utili dei granata che, secondo Ivan Juric , non hanno sfruttato l'ottimo primo tempo disputato: " Nella prima frazione dovevamo essere più cattivi , cercare di far gol e avere più iniziativa - spiega l'allenatore - Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, alzando la qualità potevamo far male alla Juventus. Nel secondo tempo loro hanno accelerato, noi abbiamo tenuto per lunghi tratti, ma poi ho adatto qualche giocatore e questo lo risenti. È la Juve, parliamo di una grande società e di grandi giocatori che entrano e alzano il ritmo. Mi dispiace per i tifosi".

"Troppi infortunati, non sappiamo quando rientrano"

Juric si è soffermato sulla necessità di dover adattare giocatori fuori ruolo a partita in corso. Un'esigenza dovuta alle tante assenze: "Mancavano giocatori di talento - aggiunge Juric - Non avevamo a disposizione Djidji in difesa oltre a Pjaca, Praet, Belotti e Zaza in attacco. Troppi assenti e infortunati e non sappiamo quando rientrano. Verdi rischiava uno stiramento, per questo non ho rischiato".