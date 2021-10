Locatelli: "Vincere così un'emozione fantastica"

Secondo gol di fila in campionato per Manuel Locatelli, che ha deciso il derby di Torino. "È un'emozione fantastica - ha detto a fine partita - qui ho trovato un gruppo incredibile che mi ha accolto benissimo. Importante il passo avanti in classifica prima della sosta"

A decidere il derby di Torino è stato Manuel Locatelli, autore del gran gol che ha sbloccato la partita all'86esimo minuto su assist di Chiesa. Seconda rete in fila in campionato per il centrocampista arrivato in estate dal Sassuolo, dopo quella segnata nel 3-2 alla Samp. Il gol decisivo al suo primo derby della Mole però ha un sapore sicuramente più intenso. "Vincere un derby è un'emozione fantastica - ha raccontato a fine partita -, qui c'è un gruppo incredibile che mi ha accolto benissimo. Siamo un gruppo di persone vere, di amici, campioni, ma tutti umili". Il suo gol ha regalato alla Juve tre punti fondamentali, dopo l'inizio di stagione complicato. "In classifica abbiamo fatto un passo avanti - ha proseguito l'ex Sassuolo - bene così. Nella sosta recupereremo le energie per tornare ancora più carichi". Un bel regalo anche per Allegri. "Il mister pretende tanto da me ed io sto provando a fare di tutto per migliorarmi. Il gol? Oggi Chiesa mi ha passato una gran palla ed ho segnato. Qui c'è un gioco diverso dal Sassuolo, è un'altra filosofia, ma il succo è che si deve sempre vincere".