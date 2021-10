Serie A, il programma delle partite di oggi

Dopo l'anticipo del venerdì sera tra Cagliari e Venezia, la settima giornata di Serie A prosegue con le tre gare in programma in questo sabato 2 ottobre. Si parte alle ore 15, con la sfida tra Salernitana e Genoa allo stadio Arechi. Alle ore 18 il derby di Torino, tra i granata di Ivan Juric e la Juventus di Massimiliano Allegri. Alle ore 20.45, infine, l'anticipo del sabato sera, che vedrà l'Inter di Simone Inzaghi far visita al Sassuolo di Dionisi al Mapei Stadium (gara in diretta sui canali Sky Sport).