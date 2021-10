"Vorrei allungare la carriera di Ibra, Kessié non mi preoccupa"

Tra i convocati non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con un infortunio. Lo ha confermato Stefano Pioli, spendendo parole di ammirazione per lo svedese: "Non so quanti anni possa giocare ancora, per il suo entusiasmo e la voglia di stare con la squadra potrebbe anche farlo in eterno. Con questa testa Zlatan supera qualsiasi difficoltà, ha una passione per questo sport e un talento incredibili. Vorrei regalargli la longevità: lui ama vincere e competere, gli allungherei la carriera il più possibile. A Bergamo non sarà tra i convocati, ma sta meglio e sfrutterà la sosta per tornare in squadra. Spero valga anche per i suoi compagni: più giocatori forti abbiamo e più possibilità abbiamo". Chi sarà regolarmente in campo è invece Franck Kessié, al centro di alcune critiche per le ultime prestazioni e con un contratto in scadenza nel 2022: "Non mi preoccupa perché, per atteggiamento, è lo stesso giocatore dello scorso anno: lavoro, serietà e professionalità. Non è ancora al 100%, ma ci sta abbia perso qualcosina con l'infortunio e le Olimpiadi. Ho la fortuna di avere tanti giocatori forti e lui ne fa parte. Credo sia sbagliato giudicare le prestazioni in base a un contratto, io lo valuto in base a quello che può dare in campo. Ci sono tantissimi giocatori in tantissime squadre che sono in scadenza ma non c'è tutto questo clamore. C'è una trattiva in corso, ci sono due parti che proveranno a trovare un'intesa e si arriverà a una decisione, positiva o negativa che sia. Per me contano gli atteggiamenti e la sua qualità, le altre cose non mi riguardano".