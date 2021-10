Sassuolo-Inter, dove vedere la partita in tv

Settima partita in venti giorni per l'Inter che, prima della pausa per le nazionali, affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium. La formazione di Simone Inzaghi vuole tornare alla vittoria, dimenticando così il pareggio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e il 2-2 contro l'Atalanta di sette giorni fa. Di fronte ci saranno i neroverdi di Alessio Dionisi che, nell'ultimo turno, hanno battuto per 1-0 la Salernitana, ritrovando così i tre punti dopo tre sconfitte consecutive.