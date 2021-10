Spalletti: "Dimostriamo di essere squadra una big"

"In ogni partita non si deve mai dare per nulla per scontato. Con lo Spartak si è passati dal pieno dominio della gara a subirla totalmente dopo un episodio. E in fondo alla stagione ci arriva chi ha saputo gestire meglio questi episodi". Luciano Spalletti riparte da questo monito al suo Napoli nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Una partita che arriva dopo sei vittorie su sei in Serie A, ma anche la prima sconfitta dell'anno in Europa League: "Non so se abbiamo pensato alla Fiorentina mentre eravamo in campo con lo Spartak. È un errore perché la Fiorentina resterebbe una squadra forte in ogni caso. Adesso tutti pensano ad un incantesimo rotto, ma non si tratta di questo: si tratta di essere una squadra forte o meno. Il Franchi è come il Maradona, ci sarà un’affluenza importante, si tratta di essere tosti o non tosti". Poi sul percorso dei viola: "La Fiorentina è una grande squadra, per me era sorprendente quando aveva difficoltà e non oggi che va bene. È allenata bene, Italiano ha dimostrato di saperci stare subito al meglio, servirà tutta la nostra qualità. Ho un gruppo che ha fatto bene anche negli anni precedenti, magari a volte senza continuità, ma il Napoli ha il comportamento di una big e ha una sua identità. La Fiorentina doveva essere brava a imparare e Italiano ci è riuscito in poco tempo, è una squadra che ti aggredisce forte e con l'Inter nel primo tempo è stata perfetta".