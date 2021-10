Cavalcare il grande entusiasmo dopo il successo ottenuto nel derby con la Roma per provare a ottenere altri tre punti in campionato. È questo l'obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri, che alle 12.30 sfida al Dall'Ara il Bologna di Sinisa Mihahlovic. La formazione biancoceleste arriva al match con 11 punti in classifica, i rossoblù – sconfitti nel turno precedente contro l’Empoli, secondo ko nelle ultime tre giornate di campionato – invece sono a quota 8.

Dove vedere Bologna-Lazio in tv

La gara tra Bologna e Lazio, valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà domenica 3 ottobre alle ore 12.30 allo stadio Dall’Ara di Bologna. La partita è visibile su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi, commento Nando Orsi; a bordocampo Marco Nosotti e Matteo Petrucci.