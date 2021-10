C'è stata anche la firma di Federico Dimarco sulla vittoria in rimonta per 2-1 ottenuta dall 'Inter sabato sera sul campo del Sassuolo . L'ex difensore del Verona è stato uno dei quattro giocatori scelti da Simone Inzaghi al 12' del secondo tempo, quando con gli avversari in vantaggio di un gol l'allenatore ha ridisegnato l'Inter con un poker di sostituzioni. Dopo meno di 60 secondi dagli ingressi in campo Dzeko, uno dei subentrati, ha segnato il gol dell'1-1, con Lautaro che al 78' ha firmato il gol della vittoria su calcio di rigore. Negli studi di Sky Sport Alessandro Costacurta ha raccontato uno dei motivi dell'impatto di Dimarco sulla stagione dell'Inter: l'attenzione a tavola .

Bresaola e attenzione ai dettagli: la dieta di Dimarco

"Una sera eravamo in un ristorante insieme: ho visto come mangiava con attenzione e ho capito che professionista è. Aveva nel piatto della bresaola" sono state le parole dell'ex difensore del Milan, che ha raccontato quanto visto in un incontro casuale in un ristorante di Reggio Emilia con Dimarco. Che in collegamento dal Mapei Stadium ringrazia e si gode l'ottimo impatto in questo avvio di stagione con l'Inter di Inzaghi: il terzino ha messo insieme sette presenze (su altrettanti turni di campionato) e un gol. Niente male per chi ha l'Inter nel cuore ed è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro: "Per me - assicura - è indescrivibile l'emozione che provoca il fatto di giocare nella squadra per cui tifo".