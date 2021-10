Quarant'anni e ancora la voglia di un ragazzino. Non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo Zlatan Ibrahimovic, che domenica ha spento 40 candeline. L'attaccante rossonero, che attualmente è fermo per un problema fisico ma che tornerà a disposizione di Pioli dopo la sosta per le Nazionali, non pensa al ritiro e vuole essere ancora importante per la sua squadra: "Voglio giocare il più possibile. Non voglio avere il rimpianto che avrei potuto e dovuto continuare ma che non l'ho fatto. Fino a quando avrà energie dentro di me e sarò in grado di dare una mano ai miei compagni per portare a casa il risultato non penserò al ritiro. Mi sento ancora il più forte di tutti, voglio sdebitarmi sul campo per l'affetto che mi danno i tifosi".