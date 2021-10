L'attaccante svedese compie 40 anni e il Milan lo omaggia con video e post sui social. Il regalo del club per lui è una bottiglia di vino del 1981, "coetanea" di Zlatan. Al coro di auguri si unisce Bolt: "Non ti paragoni agli umani ma il più forte sono io" ironizza il campione giamaicano AUGURI IBRA: STORIA E CITAZIONI SU ZLATAN Condividi:

Domenica 3 ottobre 2021. Giornata speciale per Zlatan Ibrahimovic, che festeggia i suoi 40 anni. Il centravanti del Milan non lo farà sul campo, dove i suoi compagni saranno impegnati in serata sul campo dell'Atalanta per la settima giornata di Serie A, ma il club rossonero gli ha comunque tributato una serie di omaggi sui social per condividere con i tifosi un giorno speciale. La dedica dice tanto sull'eccezionalità dell'evento: "Anche quest’anno il mondo ha avuto il privilegio di compiere un intero giro attorno a Ibra - si legge in un post sull'account Twitter del club rossonero - buon compleanno, Zlatan".

Il regalo? Una bottiglia di vino del 1981 approfondimento Auguri Ibra: 40 cose che (forse) non sapevi di lui Auguri seguiti da un video postato sull'account Instagram del Milan, che racconta i festeggiamenti per i 40 anni di Ibrahimovic a Milanello alla vigilia di Atalanta-Milan. L'attaccante scherza e sorride con compagni e staff, poi taglia una maxi-torta: accanto a lui ci sono Paolo Maldini e Stefano Pioli, che gli consegnano una pregiata bottiglia di vino rosso toscano del 1981. Un regalo simbolico. "Caro Zlatan, una volta ci hai detto di essere come il buon vino - è la dedica scelta -per festeggiarti, nel giorno del tuo compleanno, ti regaliamo questa bottiglia: è stata imbottigliata quando sei nato. Come te, più passano gli anni, più migliora. Buon compleanno Zlatan". E Ibra ha risposto su Instagram, postando una foto del gruppo che lo festeggia, ripreso da un drone: "Grazie".

