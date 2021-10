L'allenatore biancoceleste dopo il ko di Bologna: "Oggi era stanco tutto l'ambiente e questo si attacca anche ai giocatori che hanno giocato meno. Per rimanere costantemente a certi livelli, serve un certo tipo di mentalità. Siamo l'unica squadra ad aver giocato dopo 61 ore rispetto all'Europa League. Bisogna fare la guerra perché non risucceda, però non può neanche essere un'alibi". BOLOGNA-LAZIO 3-0, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

In pochi giorni, la Lazio passa dall'ottima prestazione fornita in Europa League contro la Lokomotiv Mosca a quella probabilmente più brutta della stagione sul campo del Bologna. I biancocelesti crollano 3-0 al Dall'Ara, un risultato che Maurizio Sarri commenta così ai microfoni di Sky Sport: "Siamo arrivati scarichi sotto tutti i punti di vista. Abbiamo trovato una squadra convinta e cattiva e noi dal punto di vista sia fisico che nervoso eravamo scarichi. E' una partita da prendere in considerazione per capire i motivi di questo atteggiamento, ma anche da dimenticare velocemente. Oggi era stanco tutto l'ambiente Lazio e questo si attacca anche a chi ha giocato meno nelle ultime partite. Questo non dovrebbe succedere, ma è un discorso di mentalità. Per rimanere costantemente su certi livelli, serve un certo tipo di mentalità. Negli anni la Lazio ha sempre alternato grandi risultati ad altri meno importanti. Significa che qualcosa ci manca e piano piano lo dobbiamo costruire. La prestazione di oggi va migliorata a tutti i costi, ma non va neanche presa come riferimento".

"Rosa corta? Qualche criticità c'è, ma non deve essere un alibi" leggi anche Mihajlovic: "Adesso basta con gli alti e bassi" Sarri ha commentato anche i tanti impegni affrontati dalla Lazio in questi giorni e una rosa forse troppo corta per affrontare la doppia competizione: "Qualche criticità c'è, però è giusto parlarne all'interno dello spogliatoio o della sede. Se questo sia un problema enorme a inizio ottobre è difficile da dire. Era una partita a rischio perchè siamo l'unica squadra ad aver dovuto giocare dopo 61 ore rispetto all'Europa League. Bisogna fare una guerra con la Lega perchè questo non accada più, però non può neanche essere un'alibi. Avessimo fatto una partita gagliarda, magari anche giocando meno bene, l'avrei capito, invece eravamo completamente scarichi".