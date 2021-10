L'allenatore croato ha risollevato la squadra gialloblù portandola dall'ultimo all'undicesimo posto in classifica in sole quattro partite, ma non vuole accontentarsi: "Sotto il punto di vista dell'intensità è la partita che mi è piaciuta di meno"

Il Verona rinasce con Igor Tudor . Dopo un inizio di campionato difficile, la squadra gialloblù è tornata conquistare punti con l'arrivo dell'allenatore croato: 8 punti conquistati su 12 a disposizione, due vittorie contro Roma e Spezia e ancora nessuna sconfitta. Un cambio di marcia importante, che ha portato il club di Setti dall'ultimo all'undicesimo posto in classifica. " Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi . Dopo un 4-0 in casa e dopo gli ultimi risultati ottenuti bisogna solo fargli i complimenti - ha esordito Tudor nel post partita. Abbiamo giocato una buona gara e abbiamo meritato di vincere, ma ci mettiamo subito di nuovo al lavoro perché ci sono tante cose da migliorare ". Tra le cose da perfezionare ci sono l'aggressività e l'intensità: "Sono sincero, da quando sono arrivato questa è la partita che mi è piaciuta meno sotto questi due aspetti. Il risultato è meritato, però, avremmo dovuto fare meglio".

Tudor: "La nostra qualità ci ha permesso di segnare 4 gol"

Anche i numeri sono dalla parte dell'ex vice allenatore della Juventus: 12 gol realizzati, secondo miglior attacco delle ultime 4 gare dietro l'Inter e soprattutto tanta qualità in mezzo al campo, in ogni reparto. "È proprio la nostra qualità che ci ha permesso di realizzare questi 4 gol, Montipò ha fatto diverse parate straordinarie e ha impedito allo Spezia di riaprire la gara". Reti che non portano la firma sempre dello stesso giocatore ma di diversi elementi della squadra, dato che testimonia la bontà del gioco di Tudor: "Sono contento della rosa e dei giocatori che ho a disposizione. Un allenatore è sempre felice quando segnano gli attaccanti perché è importante per la loro autostima. Faraoni ha fatto un gran gol, sfruttando tutte le cose su cui avevamo lavorato. Però bisogna andare avanti".