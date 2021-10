Torna "23", l'approfondimento di Sky Sport 24

Al via oggi sul canale 200 l’approfondimento giornalistico dedicato allo sport, in onda dal lunedì al venerdì, live, alle ore 23 su Sky Sport 24, con una nuova coppia di conduttori: Federica Lodi e Davide Camicioli, che si alterneranno alla guida del programma

“23” è un appuntamento quotidiano che andrà in onda in diretta tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 24 (solo il lunedì e il venerdì nelle settimane di coppa).

Tutti i giorni “23” punterà i suoi riflettori sulla notizia sportiva del giorno, calcistica e non, e potrà contare sull'apporto anche di diversi ospiti che si alterneranno in studio. Stasera, il primo appuntamento con la conduzione di Federica Lodi con un approfondimento sull’ultima giornata di campionato. Martedì 5 ottobre in studio ci saranno invece Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio per una puntata sul calciomercato e sui tanti big in scadenza. Mercoledì 6 ottobre spazio al post di Italia-Spagna, infine giovedì 7, da non perdere, un’intervista a Lando Norris, pilota McLaren.