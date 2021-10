Un altro inaccettabile episodio di razzismo inquina la Serie A, a due settimane dagli insulti ricevuti da Maignan allo Stadium. Kalidou Koulibaly, attaccato al Franchi di Firenze a margine di Fiorentina-Napoli, denuncia su Twitter: "Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre". Il direttore generale viola Joe Barone, informato dell'accaduto, è andato a chiedere scusa al giocatore esprimendo la vicinanza della società. Procura Figc apre indagine

"Scimmia di m... Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre". Lo sfogo del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly , è stato pubblicato su Instagram e su Twitter, per denunciare gli episodi di razzismo avvenuti ieri al Franchi a margine del match con la Fiorentina, nei confronti non solo di Koulibaly ma anche di Frank Anguissa e Victor Osimhen. La Procura della Federcalcio, acquisiti i referti dei propri ispettori e ascoltato il calciatore, ha aperto un'indagine. Nelle prossime ore saranno compiuti ulteriori atti istruttori, acquisendo gli atti pertinenti dalla questura di Firenze.

Il precedente di Maignan allo Stadium

In occasione di Juventus-Milan, lo scorso 19 settembre, il portiere del Milan Mike Maignan era stato preso di mira durante il riscaldamento pre-gara all'Allianz Stadium: il responsabile degli insulti razzisti, individuato utilizzando le registrazioni delle videocamere dell’impianto, è stato identificato dalla Digos di Torino e denunciato per istigazione all'odio razziale. Si tratta di un sindacalista di Rovigo iscritto allo Juventus Club "Gaetano Scirea" di Castagnaro (che ha annunciato l'espulsione del tesserato), il quale non potrà mai più entrare all'Allianz Stadium. Maignan aveva commentato l'episodio con un'analisi lucida: "Non sono né il primo né l'ultimo giocatore a cui questo succederà. Finché questi eventi vengono trattati come 'incidenti isolati' e non viene intrapresa alcuna azione globale, la storia è destinata a ripetersi ancora e ancora e ancora".