Dal Pino: "Sarri? Non ci piace la maleducazione"

Cosa aveva detto Sarri

“E' assurdo che la Lega ci abbia messo una partita di campionato a 61 ore da quella d'Europa. Una cosa fuori dal mondo". E’ la frase di Sarri del 29 settembre che non passa inosservata a via Rosellini, tanto che dalla Lega di A poche ore dopo arriva una nota in cui si "accoglie con stupore le dichiarazioni. Sorprende che un allenatore vincente in Italia e in Europa non ricordi che il regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite, distanza ampiamente rispettata nello specifico". "Probabilmente non conoscono i comunicati che emanano loro stessi - ha replicato l'allenatore dopo la gara di Europa League -. Perché non so a cosa fanno riferimento quando parlano di 48 ore, molto probabilmente a qualche normativa Uefa. Ma noi domenica giochiamo una partita della Serie A e non dell’Uefa. Io ho qui il comunicato n°5 del 14 luglio 2021 in cui la Lega dice che una squadra deve avere due giorni di riposo e può giocare solo il terzo giorno, quindi la storia delle 48 ore in Italia non ha riscontro. Io conoscerò male il regolamento Uefa, ma faccio l’allenatore: se questi non sanno le norme che emanano loro stessi sono preoccupato… Al di là del regolamento c’è il buon senso che non è una dote comune, ma molto rara. Il buon senso avrebbe messo le tre partite delle squadre che hanno giocato di giovedì nell’ultimo slot, a noi ci hanno messo al primo slot (domenica alle 12.30 contro il Bologna, ndr). Non mi sembra un bel trattamento, lo dico a tutela del mio club. Se faranno lo stesso nelle settimane successive a Roma e Napoli io sarò ugualmente disturbato". Poi, dopo la sconfitta di Bologna, Sarri aveva parlato così: "Bisogna fare una guerra con la Lega perché questo non accada più".