Lo svedese ha svelato il regalo sui social: "Happy birthday to Zlatan". La SF90 è un auto da 1000 cavalli che può raggiungere i 340 km/h e percorre da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi

Per celebrare i suoi 40 anni, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di fare le cose in grande. Una festa iniziata già venerdì, con tutti i dipendenti del Milan a Milanello, poi il party (a sorpresa, organizzato dalla moglie Helena) domenica sera in un hotel di Milano con tanti ex compagni di squadra e rappresentanti del club rossonero, sia del presente che del passato. Non solo feste, ma anche regali. E Zlatan si è fatto un regalo speciale, svelato da lui stesso sui social: una Ferrari SF90. "Happy birthday to Zlatan" il suo messaggio dove ha svelato la vettura, color oro, da aggiungere alla sua collezione.