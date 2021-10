Luca si fa male, il messaggio di Chiellini. VIDEO

Un giovane classe 2006 si è infortunato in una gara a Candiolo, comune del torinese vicino Vinovo. I ragazzi della Croce Verde, nel soccorrerlo, sono stati costretti a tagliargli le scarpette, ma si sono presentati in ospedale con un nuovo paio come regalo. E in più è arrivata un'ultima sorpresa: il video-messaggio di Giorgio Chiellini

Il calcio regala spesso emozioni contrastanti, a qualsiasi livello. L'ultimo week-end ha regalato una storia di sport a Candiolo, comune del torinese vicino a Vinovo. Protagonista è Luca Lo Grasso, giovane classe 2006 vittima di un brutto infortunio nella partita che la sua squadra ha giocato e vinto per 3-0 contro il San Secondo. Lo stesso Candiolo ha poi dedicato il successo al ragazzo, che è stato immediatamente portato soccorso dalla Croce Verde e trasportato in ospedale. Dopo lo sfortunato episodio, Luca è stato sommerso dall'affetto dei suoi compagni di squadra, della società e anche degli stessi ragazzi della Croce Verde, che gli hanno fatto visita il giorno seguente con un bel regalo. Un gesto che ha commosso anche il presidente Andrea Loddo: "Un ringraziamento di cuore per la grande professionalità e l'affetto dimostrato al nostro Luca va rivolto ai ragazzi della Croce Rossa di Vinovo che l'hanno soccorso in campo – le sue parole - Immobilizzando l'arto del nostro Luca hanno dovuto tagliare le scarpette. Ebbene, gli stessi ragazzi della Croce Rossa si sono presentati a sorpresa in ospedale con un regalo particolare e inaspettato, che ha reso felice il nostro campione: un bel paio di scarpe nuove. Grazie ragazzi".