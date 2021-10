Marchegiani esalta Osimhen: "È unico in Italia"

Lancio di Fabian Ruiz verso Osimhen, accelerazione dell'attaccante e calcio di rigore per il fallo commesso da Martinez Quarta. È iniziata così la rimonta del Napoli in casa della Fiorentina, grazie al penalty conquistato al 36° minuto del match del Franchi. Il nigeriano non ha trovato il gol, ma ha indirizzato il match. Un valore aggiunto per la squadra di Luciano Spalletti secondo Luca Marchegiani: "In questo momento il Napoli ha un giocatore che è unico in Italia come Osimhen - spiega l'ex portiere a Sky Calcio Club - Anche contro la Fiorentina ha cambiato la partita: quando la sua squadra era in difficoltà è bastata una palla lunga per conquistare un rigore. Da lì il match si è rimesso sui binari giusti. Va bene l'organizzazione, la mentalità e lo spirito che i giocatori hanno nel saper fare la scelta giusta nei momenti dell'incontro, ma Osimhen è il valore aggiunto".