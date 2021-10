2/8 ©LaPresse

EDIN DZEKO: voto 8

Viene chiamato in corsa per restaurare l’Inter, demolita dai colpi del Sassuolo. E in trentatrè secondi comincia a organizzare i lavori ristrutturazione. Il tempo di tuffarsi di testa su un eccellente lancio di Perisic. Segna il gol del pari, poi guadagna il rigore del 2-1, ma soprattutto cambia, con i tre compagni di ingresso in campo al 57’, la classe energetica dell’Inter dell’ultima mezzora. ARCHITETTO